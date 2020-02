Bucciantini: “Ecco perché il Napoli ha battuto l’Inter in Coppa Italia”

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini in merito alle vicende del club azzurro: “C’è una direzione di lavoro nel Napoli e negli allenamenti, adesso si vede. Però, quella azzurra, resta una squadra che trova compattezza sugli obiettivi e in questa stagione non ne sono più tanti, per questo si esalta nelle coppe o nelle grandi gare di campionato. Il Napoli trova risultato quando lo vuole ecco perché ha battuto anche l’Inter. Poi, la tattica è conseguente alla testa che ci metti in campo”