Bucciantini: “Cos’ha dimostrato l’Inter col City. Ora vedi a occhio nudo che…”

Al Club a Sky Sport, il noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato così della vittoria di oggi dell’Inter e non soltanto

Al Club a Sky Sport, il noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato così della vittoria di oggi dell’Inter e non solo. “Inter, Milan e Napoli quando stanno bene fanno un’altra partita rispetto a tutte le altre, lo vedi proprio a occhio nudo, per quello Allegri dice che sono le favorite per lo scudetto. Lautaro è già a 5 gol, è il 3 settembre.