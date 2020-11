Bucciantini: “Inter, ieri i migliori sono stati i peggiori e questo vuol dire una cosa”

Presente negli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato del momento che sta attraversando l’Inter. I nerazzurri sono reduci dal pareggio casalingo contro il Parma: “È una squadra che in campo crea anche tanto, il problema è che arriva tutto dalla voglia, dall’intensità, ma non diventa mai un attacco asfissiante. I migliori ieri sono stati i peggiori in campo, Eriksen, Lautaro, Perisic, quindi vuol dire che non li hai messi nelle condizioni di fare una partita vincente. Ci sono un po’ di cose da sistemare“.

(Sky Sport)