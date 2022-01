Bucciantini: “Inter sana: fortuna? No, è qualità. E’ qui la differenza con le altre”

Le parole del giornalista: "L'Inter è una squadra sana, può essere fortuna ma io credo sia qualità dei propri atleti"

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Marco Bucciantini, giornalista, ha parlato così del pareggio dei nerazzurri contro l'Atalanta: "L'Atalanta non poteva fare più di tre cambi e questo avvalora la prestazione: si è fatta preferire perché era in condizioni più difficili. Tra andata e ritorno, non perdendo, l'Inter si è gratificata: è l'avversario con cui fa più fatica perché non gli fa trovare gli spazi e blocca tutti i centrocampisti.