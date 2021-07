Scudetto, Bucciantini: “L’Inter ha perso un pezzo forte ma non la struttura. La Juve…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il giornalista Marco Bucciantini ha parlato così della lotta per lo scudetto

"Negli ultimi anni la quota Scudetto non è stata altissima, l'Inter ora bisogna rimetterla un po' in campo. Per ora ha perso un pezzo forte ma non la struttura, vediamo come finisce il suo mercato. La Juventus con Allegri riguadagna qualcosa nella trasformazione del potenziale in risultati ma anche la Juventus deve sistemare il centrocampo, hanno delle riserve e non dei titolari. Non penso ci sia niente di blindato, il Napoli ha avuto metà Osimhen e tanti attaccanti rotti o stanchi ha fatto 77 punti. A 80 la Champions c'è sempre e lotti pure per lo Scudetto. Dell'Atalanta non si sa mai ma siamo abbastanza sicuri su di lei, in porta si è migliorata. La Lazio ha preso Sarri, la Roma Mourinho. La griglia è molto ricca".