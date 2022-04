Bucciantini: “L’Inter con unghie conficcate nello scudetto. Calendario aumenta valore”

Il giornalista Marco Bucciantini, durante Sky Calcio Club, ha parlato della vittoria dell'Inter di Inzaghi in casa della Juventus di Allegri

"Inter è rimasta con le unghie conficcate nella lotta per lo scudetto. La Juve non perdeva dall'anno scorso. Nel secondo tempo ho visto le unghie. gli attaccanti non stanno dando niente. Oggi la Juve ha fatto qualcosa. Il calendario dell'Inter dà ancora più valore alla partita di stasera. L'Inter doveva chiudere il discorso derby, serviva una partita così".