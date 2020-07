Bucciantini: “Inter, con Lukaku si gioca bene. Icardi segnava, ma con lui non…”

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Show L’Originale prima di Inter-Napoli, Marco Bucciantini ha presentato così il match di San Siro, importante soprattutto per le ambizioni di secondo posto dei nerazzurri:

“Nell’immaginario sono le due più tenaci sfidanti della Juventus. Si giocano un posto non concreto, ma lavorano affinché lo diventi il prima possibile. Forse qualcuno è indietro rispetto alle sue ambizioni. Lukaku? Giocatori con quella fisicità in Serie A si trovano bene, perché sanno giocare anche a basso ritmo. Ha una qualità importante: accanto a lui si gioca bene. E’ successo a Lautaro, ma anche a Sanchez. A differenza dell’anno scorso, quando l’Inter aveva un centravanti che segnava allo stesso modo, ma con cui non si giocava bene“.

(Fonte: Sky Sport)