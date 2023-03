Bucciantini: “Sembra più falloso mani di Vlahovic di quello di Rabiot. Ma senza certezze…”

A Sky Sport, il noto giornalista Marco Bucciantini ha commentato così il risultato di Inter-Juventus: “Settimana scorsa avevo più certezze sul mani di Rabiot, questa volta meno. Come dice Bergomi, senza certezze bisogna accettare la decisione dell’arbitro in campo. Per me è più falloso il mani di Vlahovic nella stessa azione, sembra la tocchi.