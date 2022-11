Bucciantini: “Se non la soffochi, l’Inter è spettacolare. Sono una vedova di Calhanoglu play”

"L'Inter è uno spettacolo, il Bologna non è riuscito a tenerla. E se non la soffochi, l'Inter è veramente spettacolare. La classifica dell'Inter si spiega con le partite perse. Da gennaio in poi, tutte hanno margini di allenamento. Potrà recuperare Lukaku, che darà nuove soluzioni. Io mi iscrivo alle vedove di Calhanoglu nel ruolo di play, anche se Brozovic è molto importante".