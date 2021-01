Bucciantini: “Inter? Problemi economici, guardate Suning. Fin qui è mancata…”

Intervenuto nello studio di Sky Sport 24, Marco Bucciantini ha analizzato il pareggio ottenuto dall’Inter di Antonio Conte all’Olimpico contro la Roma di Fonseca. Ecco le sue dichiarazioni:

“Per ora è uscito Nainggolan, che era il sesto o settimo centrocampista. L’Inter ha due giocatori per ogni ruolo. C’è un problema economico. La società ha detto a Conte che è un anno problematico e lui ha accettato. Suning è uno dei più grandi gruppi del mondo, ma ha dato in pegno delle quote ad Alibaba. E’ un anno complesso anche per i grandi gruppi. L’Inter ha un costo del lavoro enorme. Mi piacerebbe se si chiedesse meno sul mercato e se si fosse più realisti. L’Inter non ha trattato Chiesa e non è andata fino in fondo per Kulusevski perché non si adattavano al calcio di Conte. E’ tutta gente che si nutre del dribbling. Hanno preferito Hakimi, che non è un dribblomane ma che riesce comunque a saltare l’uomo in velocità. All’Inter sono mancati i punti negli scontri diretti. Contro le piccole dilaga fisicamente. Se una squadra è seconda in classifica e ultima nei dribbling significa che si muove bene in campo”.

(Fonte: Sky Sport)