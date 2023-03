Bucciantini su Retegui: “Mancini sta girando il mondo per trovare attaccanti ma poi…”

"Sono state due partite, una troppo brutta nel primo tempo, una bella ma senza tiri nella ripresa. Al centrocampo dell'Italia sono mancati i chili: quando hai una Nazionale davanti a te forse più forte e da più tempo al vertice, c'è da mettere muscoli. Ecco per me Tonali deve giocare in Nazionale. Attacco? Se è stato convocato un giocatore che è arrivato in Italia solo 3 giorni fa ed è stato subito schierato titolare, raccontiamo un'emergenza e un'urgenza, Mancini sta girando il mondo per trovare qualcosa in attacco. Il giocatore italiano che ha segnato di più, però, si chiama Zaccagni, secondo me può giocare in Nazionale. Zaccagni e Orsolini hanno segnato più in Serie A, bello aver scoperto Retegui ma il campionato offre Zaccagni con 9 gol, Orsolini che si sta riprendendo. Ecco l'Italia non ha mai tirato in porta nel secondo tempo, due giocatori così sono mancati e sarebbero serviti"