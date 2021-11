Bucciantini: “Per lo Scudetto ci metto anche l’Atalanta. Napoli? Le grandi squadre…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco Bucciantini che ha parlato così

"Per come hanno parlato in questa settimana difficile, allontanando sia gli alibi che quanto fatto, non mi sembra che le squadre coinvolte in alto si vogliano nascondere. Per me sono 3-4 squadre e ci metto dentro anche l'Atalanta. Non sono più 7 sorelle ma 4 per lo Scudetto e questa è già una notizia importante, specie l'assenza della Juventus. Bisogna vedere nella navigazione ordinaria quanto si riesce a fare sentimento insieme. Anche per questo serve la memoria, che è una forma di cultura. Quante volte nei lutti ci riscopriamo più vicini di quanto si pensasse".