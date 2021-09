Bucciantini: “Scudetto? Napoli favorita, deve toccare a Spalletti. Inter e Juve…”

Le considerazioni del giornalista a proposito delle chance scudetto delle varie squadre in lotta ai vertici della classifica

Il Napoli per me resta la favorita, ha tutto per vincere, forse è anche un po’ il destino: deve toccare prima o poi a questo gruppo e a Spalletti. L’attrazione per la scadenza di contratto è molto più forte quest’anno che l’anno prima. Se non si interviene l’attrazione per il contratto zero sarà ferale, perché poi non puoi più far calcio se non rinnovi i contratti. Se non si smette di dare 10 milioni a un agente per muovere un giocatore è un problema”.