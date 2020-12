Bucciantini: “La migliore Inter che ho visto è con Sensi in campo. È l’unico che nasce…”

Presente negli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato di Stefano Sensi elogiando il centrocampista nerazzurro. Questo il parere del giornalista: “Sensi è l’unico che nasce come pensatore, un pensatore veloce e l’Inter ha bisogno della sua velocità di pensiero, di lettura. La migliore Inter di Conte che ho visto è con Sensi centrale nel progetto. Quando inizi con Sensi in campo hai una lettura dello sviluppo in attacco superiore, i due davanti hanno perso molto senza Sensi“.

(Sky Sport)