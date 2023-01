Bucciantini: “Skriniar? Sono d’accordo con Marotta. L’Inter non se l’è sentita di…”

"Sono d'accordo con Marotta, il giocatore si prenda tempo, magari ha già deciso ma finché è all'Inter sia un professionista. Lui è il miglior difensore, è uno dei pochi che ricordano l'ascesa dell'Inter in questi 5 anni. Sta finendo il gruppo storico dell'Inter, con Handanovic, Perisic, che ha aiutato l'Inter ad uscire dalla transizione facendola tornare a vincere trofei. Nel calcio di oggi un calciatore e una società non sono a pari su un tavolo ma il calciatore sta in alto su un piano inclinato visto che ha maggiore peso nella scelta da fare. L'Inter non se l'è sentita di rischiare dal punto di vista economico con un ingaggio alto, ha preso la scelta di non venderlo a giugno e forse non ha pagato"