Bucciantini: “L’Inter ha fatto una grossa stagione. I punti più importanti persi…”

Marco Bucciantini ha parlato in termini positivi della stagione dell'Inter, nonostante la mancata vittoria dello scudetto

"L'Inter nel girone d'andata ha fatto 46 punti, nel girone di ritorno 38, qualche punto è stato lasciato lì. Per me quella dell'Inter è una grossa stagione. Anche perché per vincere lo scudetto avrebbe dovuto fare 87 punti senza Hakimi, Lukaku e Conte. Non sono pochi".