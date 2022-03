Bucciantini: “Dopo Juve-Inter solo una potrà pensare allo scudetto. Serve prova di forza”

Il giornalista, intervenuto a Sky Sport, ha parlato del big match tra Juve e Inter che sarà importante per il titolo

Il giornalista Marco Bucciantini, intervenuto a Sky Sport, ha parlato del big match tra Juve e Inter che sarà importante per il titolo:

"Dopo questa partita qualcuno può ancora pensare allo scudetto e l'altra no. Chi vince può pensarci perché davanti Milan e Napoli corrono. Serve una prova di forza verso lo scudetto. Se sei Inter e Juve non puoi abbassare la aspettative ed essere contento. L'Inter è tanto che non vince, serve una reazione".