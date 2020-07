Bucciantini: “Messi? Utopia è obiettivo. Inter, bicchiere quasi pieno ma Conte…”

Ospite negli studi di Sky Sport, l’opinionista Marco Bucciantini ha parlato della stagione dell’Inter e del sogno di mercato dei nerazzurri chiamato Lionel Messi: “Bicchiere mezzo pieno o vuoto? Il problema è quanto sete hai. Inter? Il bicchiere è quasi pieno ma Conte è uno di quelli che anche se strabocca ha sempre sete: è questa la sua forza. Anche quando il bicchiere è pieno lui racconta che manca sempre qualcosina. La Lazio la Supercoppa, il Napoli la Coppa Italia e la Juve lo scudetto: l’Inter non ha ancora vinto rispetto alle altre ma ha ancora un’Europa League da giocare. Ha il secondo fatturato più alto dopo quello dello United, a cui ha portato via due di quelli più pagati, Sanchez e Lautaro. Messi? L’utopia è comunque un obiettivo. Conte, invece, l’ha ridotta a una battuta. Probabilmente era solo una mossa pubblicitaria, ma la storia di Messi è quella di un ragazzo che diventa un uomo a Barcellona. Non posso vederla una storia come le altre e che non riguarda solo la squadra, ma la città di Barcellona“.