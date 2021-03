Bucciantini: “Vantaggio Inter? Poteva esserlo per le altre, c’era illusione di essere più vicini”

Il giornalista ha parlato a Sky Sport del rinvio della gara tra Inter e Sassuolo e dei presunti vantaggi che avrebbero i nerazzurri

"Il Sassuolo aveva giocato in settimana a Torino e le squadre che avevano giocato in settimana poi hanno perso. E ne era uscito anche male da quella partita. Poi non giocando poteva essere un vantaggio per le altre perché vincendo c'era l'illusione di essere più vicini. E magari l'illusione ti dà coraggio. Vorrei sapere da quando il rispetto di una regola è finito nel referendum ci guadagno o meno. Lo Stato ha tenuto in casa i giocatori dell'Inter e questo toglie di mezzo ogni questione. Una regola imposta dallo Stato va accettata, da quando ci sono queste varianti le Asl sono più rigide".