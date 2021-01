Intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima di Juventus-SPAL, il portiere bianconero Gigi Buffon ha parlato della lite tra Ibrahimovic e Lukaku:

“Come diciamo sempre, non dovrebbero succedere ma quando succedono, sono cose che fanno parte di una tensione e di un momento di grande nervosismo che sfocia in un alterco e in parole che magari uno non direbbe mai. Non lo reputo così grave”.