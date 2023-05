Buffon: “Onana fra i primi 5 portieri del mondo. Ha fatto capire subito di…”

Durante la serata organizzata dal Parma Calcio al Castello di Felino, in occasione dell’annuncio della partnership che, dall’1 luglio 2023, legherà la società crociata al brand Puma, Gigi Buffon ha toccato diversi argomenti. La prima domanda è sui portieri di Inter e Milan: "Maignan ha dimostrato in maniera nitida quello che sapeva fare già l’anno scorso. Non è assolutamente una sorpresa vedergli compiere parate di così alto spessore".