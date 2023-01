Parma, Buffon: “Abbiamo dato tutto ma non è bastato. Perdere dispiace sempre ma…”

"Abbiamo lottato per inseguire un sogno. Abbiamo dato davvero tutto quello che avevamo ma purtroppo non è bastato. Perdere dispiace sempre ma serate come queste non possono che farci capire il nostro reale valore. Grazie a tutti coloro che ci hanno spinto fino al 120esimo! Oggi più che mai Forza Parma".