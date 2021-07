Buffon: “Serie A? Se ci fosse stato Conte sarebbe stata stagione esplosiva”

Il portiere del Parma ha parlato dei tanti cambi in panchina e ha affermato: "Sarà un campionato che farà parlare di sé"

Gigi Buffon , in un'intervista a Skysport, ha parlato del prossimo campionato di Serie A. Il portiere del Parma ha avuto modo di rispondere ad una domanda sui tanti cambi in panchina:

Mi sarebbe piaciuto vedere anche Conte nel pentolone, perché secondo me sarebbe diventato un campionato esplosivo. E invece non c'è più. Mi dispiace. Secondo me sarà un campionato che farà parlare di sé in campo e fuori. Questo fa si che la Serie A diventi più interessante, che torni sotto i riflettori perché ci sono dei personaggi che hanno carisma talmente spiccato da non poter che far bene nel nostro campionato.