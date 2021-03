Qual. Mondiali, l’Italia batte la Bulgaria 2-0: Sensi in campo 68′, Barella 90′

I due calciatori dell'Inter sono scesi in campo contro la Bulgaria con la maglia della Nazionale Italiana nel 2-0 a Sofia

Dopo il successo per 2-0 al 'Tardini' di Parma contro l' Irlanda del Nord , la Nazionale Italiana di Roberto Mancini batte a Sofia la Bulgaria . Gli 'Azzurri' superano i padroni di casa grazie a una rete per tempo: Belotti sblocca il risultato su calcio di rigore al 43', Locatelli chiude i conti all'83'. L'Italia, che sfiderà la Lituana mercoledì, resta a punteggio pieno dopo 180 minuti.

Nella sfida del Vasil Levski Stadium di Sofia, la novità è l'impiego dall'inizio di Stefano Sensi nel ruolo di regista. Il centrocampista dell'Inter viene impiegato per 68 minuti, prima di lasciare il posto a Locatelli. In campo anche un altro interista, Nicolò Barella, che disputa l'intero match. Solo panchina per Alessandro Bastoni.