Bundesliga, al vaglio le opzioni in caso di stop. Ipotesi mantenimento promozioni e retrocessioni

Nel fine settimana la Bundesliga tornerà in campo ma i nodi ancora da sciogliere restano. All’interno della Lega tedesca (Dfl) si sta discutendo in queste ore delle soluzioni da adottare qualora il campionato dovesse fermarsi nuovamente e in via definitiva. Sul tavolo c’è la proposta di congelare la classifica e mantenere retrocessioni e promozioni di modo che il format resti a 18 squadre ma la Lega appare spaccata: secondo “Kicker”, durante una riunione preliminare, 10 società avrebbero dato parere favorevole mentre 8 – fra cui Paderborn e Werder Brema – si sarebbero opposte.

Una votazione “ufficiale” si sarebbe dovuta tenere domani ma vista la frattura si sarebbe optato per rinviarla alla prossima settimana. Se la proposta passasse, le ultime due squadre in classifica al momento dell’interruzione scivolerebbero in Bundesliga 2 e le prime due della seconda divisione farebbero il percorso opposto, mentre verrebbe ‘tagliato’ lo spareggio fra terz’ultima in Bundesliga e terza in Bundesliga 2. (ITALPRESS)