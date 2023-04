Inter, buon compleanno a Nicola Berti: “Gol, emozioni e una vita in nerazzurro”

Tanti auguri a Nicola Berti! All'Inter dal 1988 al 1998 ha collezionato 311 presenze mettendo in campo un mix di talento, personalità e spirito interista. 41 le reti segnate con la maglia nerazzurra, alcune rimaste nella storia per bellezza ed importanza, come il gol della finale di andata della Coppa Uefa '93/'94 contro il Casino Salisburgo e la cavalcata di oltre 50 metri contro il Bayern Monaco.