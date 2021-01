Buone notizie per Conte: Vecino torna in gruppo. L’uruguaiano suona la carica: “Forza Inter”

Matias Vecino festeggia il ritorno in campo. Il centrocampista uruguaiano è tornato ad allenarsi con il gruppo oggi nel Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile dopo aver completato il percorso di recupero dopo il problema al ginocchio che lo ha costretto all’intervento chirurgico.

“Forza Inter” ha scritto Vecino su Instagram in una Story in cui ha pubblicato due scatti dell’allenamento che si è svolto oggi. L’uruguaiano lancia un messaggio ad Antonio Conte, che potrebbe convocarlo già per la sfida in programma contro la Roma domenica alle 12:30 all’Olimpico.