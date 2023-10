Torino, Buongiorno ci prova: la speranza di vederlo in campo contro l’Inter è concreta

Al termine della sosta l'Inter sarà impegnata nella difficile trasferta di Torino contro la squadra di Juric. Il tecnico granata spera di recuperare il suo capitano, Alessandro Buongiorno . Come sottolinea Tuttosport , il giocatore si sta allenando da giorni con buona intensità senza accusare problemi particolari, reduce com’è dalla lesione di primo grado all’adduttore. "Da oggi, ripresa del lavoro al Fila, proverà a forzare ulteriormente, con la speranza di tornare in gruppo entro metà settimana e candidarsi per un rientro da titolare, sabato".

"L’obiettivo dei medici e dei preparatori è restituire Alessandro a Juric in buone condizioni, senza rischiare alcunché (massima prudenza per evitare ricadute). La speranza di rivederlo in campo già contro l’Inter è concreta, ma andrà tarata di giorno in giorno".