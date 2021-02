Burdisso: “Adriano poteva arrivare ai livelli di Ronaldo. Ibrahimovic? Non avevo dubbi che…”

Una lunga intervista, per raccontare, tra l’altro, alcuni aneddoti sulla sua esperienza all’Inter. Intervistato da 90.com, Nicolas Burdisso, ex difensore nerazzurro, ha parlato della sua avventura a Milano:

ESPERIENZA ALL’INTER – “In nerazzurro ho ricoperto praticamente tutti i ruoli del reparto arretrato. Arrivavo dal Boca e mi sono ritrovato in una realtà piena di campioni. Ogni settimana, c’era una concorrenza importantissima per una maglia da titolare ed ho subito capito di essere arrivato in una delle squadre più importanti del mondo. Non eravamo molto amici, ma c’era una voglia di vincere incredibile”.

IBRA E ADRIANO – “Quelli che mi hanno sorpreso di più sono stati Ibra e Adriano. Zlatan era un professionista esemplare e con una mentalità vincente fuori dal comune. Abbiamo giocato insieme 3 anni e vista l’attenzione che prestava alla cura del corpo non avevo dubbi che potesse giocare ad alti livelli fino a 40 anni. Adriano invece lo conoscevo sin dai tempi delle nazionali giovanili in cui ci eravamo affrontati tante volte e tra tutti i campioni con cui ho giocato è quello che mi ha sorpreso di più. Aveva delle potenzialità incredibili e fuori dal comune. Peccato che alcuni episodi della vita privata ne abbiano condizionato la carriera in negativo. Per me avrebbe potuto tranquillamente raggiungere i livelli di Ronaldo“.

(Fonte: 90min.com)