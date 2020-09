Burdisso: “Il salto di qualità dell’Inter è il mercato. Eriksen? Conte ci deve lavorare”

Ospite di Dazn l’ex difensore dell’Inter Burdisso ha parlato della vittoria della squadra di Conte contro la Fiorentina a San Siro:

“L’Inter ha dimostrato di voler vincere la partita e di voler essere protagonista. L’ha recuperata e l’ha vinta. Il mercato è il salto di qualità dell’Inter. Quando guarda in panchina Conte ha grande scelta. La LuLa è una certezza per l’Inter, tutti i principi di gioco di Conte li coinvolgono. Eriksen? Conte ci deve lavorare e capire quali spazi deve occupare. Nel calcio italiano gli spazi sono di meno, deve liberarlo per fargli fare il suo calcio”.