Fiorentina, ex Inter Burdisso sarà un dirigente viola: lavorerà accanto a Pradé

L'ex difensore nerazzurro affiancherà il direttore sportivo del club di Firenze nell'area scouting

Da questa mattina a Firenze si parlava di un suo ritorno nel campionato italiano da dirigente. Nicolas Burdisso, la conferma arriva da Skysport, sta per firmare un contratto con la Fiorentina. Dopo l'esperienza come ds del Boca Juniors, in Argentina, sarà un dirigente viola e lavorerà insieme a Daniele Pradé nell'area scouting, quindi di mercato, del club.