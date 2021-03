Burdisso: “Inter? Il Triplete lo sento un po’ mio. E anche Mou mi scrisse…”

Ai microfoni di Fanpage, Nicolas Burdisso ha ricordato il suo arrivo all'Inter ma anche l'addio, con tanto di messaggio nostalgico di Mou

Matteo Pifferi

In un'intervista a Fanpage.it, Nicolás Burdisso ha parlato così del suo passato in Italia, compreso il periodo all'Inter:

"Mi hanno ricordato poco fa che nessuno ha disputato sia il derby d'Italia (Juve-Inter ), il derby di Milano, il derby di Roma, il derby di Genova e quello di Torino. Questo è il riassunto dei miei anni in Italia, un posto che mi ha lasciato tantissimo ed è una parte di me e nel mio cuore so che tornerò a lavorarci".

Arrivo all'Inter.

"C'erano altre due squadre a volermi ma quando è venuta fuori l'Inter per me era la scelta numero uno, e ho lottato per questo. E lì avuto la possibilità di giocare cinque anni con grandissimi campioni".

Lei lasciò l'Inter proprio l'anno del Triplete.

"Ho sempre detto che mi ha fatto molto piacere per i miei ex compagni. Soprattutto la vittoria della Champions League. Appena finita la finale col Real Madrid io mi stavo preparando per giocare il mondiale (di Sudafrica ndr) e mi arrivò un messaggio da mister Mourinho che diceva ‘L'unica cosa della quale mi sono pentito quest'anno è che dovevi esserci anche tu con noi'. Questi gesti Mourinho li ha sempre avuti, anche oggi che continuiamo a essere in contatto".

Sente dunque un po' suo questo Triplete?

"Sì, perché conoscevo tutti, avevo giocato con tutti ma soprattutto perché volevo bene a tutti".

Su Zanetti e Totti, due capitani storici di Inter e Roma con i quali ha giocato, Burdisso racconta "Quello che mi impressionava di entrambi è la loro carica carismatica. Oggi forse si fa più fatica a trovare calciatori come loro due che avevano sempre una parola, un momento o anche solo uno sguardo per farti vedere che erano diversi".