Burgnich: “Inter favorita, ma attenzione al Parma. Mancano i campioni: Conte potrebbe…”

Tarcisio Burgnich, ex difensore della Grande Inter, ha parlato ai microfoni de ilsussidiario.net della sfida di oggi tra nerazzurri e Parma, in programma alle 18: “Vedo l’Inter favorita ovviamente per il suo maggior tasso tecnico, per la sua miglior forza di squadra“.

Cosa manca però all’Inter in questo inizio di stagione?

“Magari due campioni, un po’ quelli che aveva l’Inter dei nostri tempi, una squadra piena di fuoriclasse e aiutata anche da un grande allenatore come Helenio Herrera, il mago“.

Conte principale responsabile invece di questa situazione?

“Potrebbe caricare di più la squadra ma quello che conta poi sono i giocatori, come si esprimono in campo“.

Una chance per Pinamonti nell’undici iniziale?

“Sì perchè farlo giocare in questa come in altre partite potrebbe aiutarlo a crescere sempre di più come calciatore“.

Che Parma si attende a Milano?

“Un buon Parma, una squadra in grado di mettere in difficoltà l’Inter che dovrà stare attenta alla formazione emiliana. Una formazione che sta tra l’altro giocando bene, mostrando un buon calcio finora“.

Il suo pronostico su quest’incontro?

“Vedo un’Inter che per lo scudetto dovrà guardarsi dalla Juventus come al solito. La rivalità tra questi due club è grande! E poi come dimenticare il Napoli e il Milan che sta facendo bene. E quelle provinciali sempre pronte a stupire ogni volta come l’Atalanta. Vediamo poi cosa faranno Roma e Lazio in futuro per un campionato molto lungo e ancora da decidere“.