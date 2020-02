Burley: “Ighalo allo United? Lukaku a Milano se la starà ridendo come non mai”

Sono piovute aspre critiche sul Manchester United dopo il mercato di gennaio. In particolare, in molti non hanno compreso l’acquisto dalla Cina di Odion Ighalo, attaccante ex Watford. Intervistato da ESPN, Craig Burley, ex centrocampista del Chelsea, ha ricordato a suo modo quanto un giocatore come Romelu Lukaku, acquistato in estate dall’Inter dai Red Devils, avrebbe potuto fare comodo alla squadra di Solskjaer:

“Ho visto Ighalo giocare bene al Watford, ha dato il suo contributo. Ma qui stiamo parlando del Manchester United. Capisco che bisogna trovare un giocatore, ma quando passi da Haaland, uno dei migliori talenti del calcio europeo, a Cavani, uno dei più grandi attaccanti degli ultimi anni, a Josh King del Bournemouth e Ighalo che viene dalla Cina, credo che Lukaku a Milano si sarà messo a ridere come mai prima“.

(Fonte: ESPN)