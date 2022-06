Buscè: “Asllani sa fare tutto, ha le qualità per dire la sua anche all’Inter”

Antonio Buscè, tecnico della Primavera dell'Empoli, in un'intervista concessa a gianlucadimarzio.com ha parlato dei tanti giovani cresciuti nel club toscano che stanno emergendo nel grande calcio. Tra questi c'è Krjstian Asllani, centrocampista albanese classe 2002, ormai a un passo dal vestore la maglia dell'Inter: "Asllani è uno di quelli che con me è esploso, ma si vedeva già che era di un altro pianeta. Sa fare tutto: imposta, corre, segna. Con me faceva il play, faceva girare la squadra e toccava 100 palloni a partita. Sono stato molto contento di vedere Asllani all'Inter. Ha tutte le qualità per stare lì e dire la sua anche in una big".