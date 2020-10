CL, Butragueño: “Rivali Real? Inter, grande storia. È in crescita, sarà pericolosa”

Emilio Butragueño , Direttore delle Relazioni Istituzionali del Real Madrid, ha definito “molto interessante” il risultato del sorteggio per la fase a gironi della Champions League 2020/2021 arrivato da Ginevra.

Il club madrileno affronterà l’Inter e poi anche Shakhtar Donetsk e Borussia Mönchengladbach. Il dirigente ha sottolineato: «È una competizione molto speciale per i nostri tifosi, per i giocatori e il nostro club. Questo implica solo una grandissima motivazione ed entusiasmo. È la competizione più impegnativa, quindi i sorteggi ci portano sempre ad affrontare squadre di alto livello. Sono le migliori squadre e i migliori giocatori del mondo. Ci sono squadre di alto livello, squadre storiche. Dovremo dare il meglio per passare al secondo turno».

«Sono tre rivali con stile diverso – ha aggiunto – ma tutte sono grandi squadre. Lo Shakhtar ha raggiunto l’ultima semifinale di Europa League con una partita molto felice e d’attacco e dell’Inter che dire, la sua storia basta a spiegare la grandezza. Si trova in una fase di netta crescita negli ultimi anni e sarà molto pericolosa. Il Borussia Mönchengladbach è il classico club tedesco, con un gioco molto dinamico». «Credo si vedranno gare molto intense, è un girone molto attraente. Bisognerà stare molto attenti ai dettagli perché ogni scivolone può essere fatale. Sarà importante dosare le forze e bisognerà mantenere un livello alto fin dalla prima gara».

(Fonte: sport.es)