Prima della sfida importante tra Inter e Real Madrid ai microfoni di Sky Sport ha parlato Butragueno, dirigente del Real Madrid:

“La prima cosa è che siamo tutti dispiaciuti per Maradona, uno dei più grandi dello sport. Lo sport e il calcio sono in lutto, giorno molto triste per tutti. Oggi partita straordinaria, dobbiamo rendergli omaggio. Ha permesso al calcio di essere quello che è”.