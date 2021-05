C.t. Slovacchia: “Felice per Skriniar. Mi è piaciuta l’Inter, molti dicono che…”

Attraverso alcune dichiarazioni, il c.t. Stefan Tarkovič ha voluto fare i complimenti all'Inter e a Milan Skriniar

Attraverso alcune dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale della Federazione slovacca, il c.t. Stefan Tarkovič ha voluto fare i complimenti all'Inter e a Milan Skriniar per la vittoria del campionato. "Non è una cosa che capita quotidianamente che un nostro giocatore vince un titolo in uno dei primi 5 campionati. Da questo punto di vista, il successo ottenuto dall'Inter e da Skriniar è una cosa importante per me personalmente. Sicuramente anche per lui. Mi piace come si è presentata l'Inter in campionato, in molti hanno detto che non fa un bel calcio, che vince le partite con un punteggio risicato. Tuttavia, questa è la forza della squadra quando può gestire gare così. I nerazzurri hanno dimostrato di essere i migliori in questa stagione, non solo in termini di prestazioni, ma anche confermati in termini di risultati", ha detto il c.t..