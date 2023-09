C. Zanetti: “Inter ha una rosa migliore rispetto al Milan. Frattesi? Sinceramente…”

Immergiamoci in campo. Nell’Inter c’è un Frattesi carico dopo la doppietta in Nazionale. Lo schiererebbe titolare?

“E’ un giocatore importante, ma sinceramente ad oggi non saprei chi togliere dal centrocampo titolare. Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella sono dei nomi importanti, difficile pensare di levarne uno dal campo. Frattesi deve continuare a lavorare e far bene per conquistarsi il posto, e non sara semplice perchè il centrocampo dell’Inter ad oggi è incredibile”.