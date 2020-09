Cabrini: “Conte la vera forza dell’Inter, anche negli eccessi. Per il centrocampo ha scelto…”

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Antonio Cabrini, ex calciatore, ha parlato dei temi più caldi in casa Inter.

Nel caso lasciasse il Barca, per Messi meglio Psg, City o Inter?

«In Francia non troverebbe rivali, sarebbe inarrestabile. Meglio vederlo nella Premier con Guardiola o in Italia a ricreare il dualismo con Cristiano Ronaldo».

A proposito di Inter, con Kante’ e Vidal, Conte fa sul serio…

«La vera forza della squadra adesso é proprio Conte, anche con i suoi eccessi dialettici. Lui ha il Dna juventino, ha il seme della vittoria in corpo, non sarà facile fermarlo. Per il suo centrocampo ha scelto dei guerrieri come lui».

E per l’Italia di Mancini quale Europeo si prospetta?

«Il gioco e i risultati delle qualificazioni promettono bene. E poi il Mancio ha il merito di aver valorizzato al massimo giovani cone Barella, Sensi, Tonali e Zaniolo, troppo spesso in panchina nei loro club. Ma questa crescita va misurata con avversari all’altezza, con nazionali di valore, prima di seminare illusioni».