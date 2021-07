Cabrini: “Inghilterra forte, ma l’Italia di più. Tre uomini chiave. Ricordatevi…”

Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex giocatore parla di Inghilterra-Italia e indica gli uomini chiave della squadra di Mancini

Intervistato dal Corriere della Sera, Antonio Cabrini parla dell'attesa finale Inghilterra-Italia. L'ex giocatore non ha dubbi, la Nazionale di Mancini può battere la squadra di Southgate. "Gli inglesi sono forti, ma noi di più. Se giochiamo come finora, la coppa la portiamo a casa no".