Cabrini: “Tra Juve e Inter c’è sempre stata grande rivalità. Sfogo Allegri? Normale che…”

"Però penso che sia un momento molto particolare per i bianconeri, è difficile avere serenità in un momento così particolare, dove vengo tolti e poi ridati i punti e il futuro rimane in sospeso. Però è normale che un allenatore dopo una prestazione non esaltante, si butti nel dire certe cose, sono situazioni che durano per il momento di rabbia che hai addosso, poi passano e vanno nel dimenticatoio".