Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Antonio Cabrini, campione del mondo nell’82, ha parlato così del campionato di Serie A, soffermandosi sulle possibilità dell’Inter di vincere: “L’anomalia di questo campionato avrà un peso importante. Lo penseranno anche all’Inter dove comunque hanno allestito un ottimo organico. Antonio Conte ha tantissime soluzioni, alternative validissime in panchina. Peccato per lo stop di Lukaku che devono sperare non si prolunghi troppo“.