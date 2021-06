Cabrini: “Raspadori in Nazionale? Mancini non sceglie a caso. Lo ha cercato perché…”

Le parole dell'ex campione del mondo a proposito del giovane che tanto sta facendo parlare di sé in Italia

«Chiunque ha una opportunità del genere difficilmente sbaglia comportamenti e per quello che ho visto in questi tre anni, posso dire che entrare in questo gruppo creato da Mancini non è mai stato un problema praticamente per nessuno. Non vedo senatori, e neanche il rischio del classico stereotipo per cui non si considera abbastanza l’ultimo arrivato. Sono cose che non succedono più e questa mi sembra una squadra che ha in testa solo una cosa: fare un ottimo Europeo».