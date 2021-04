Cabrini: “Do per scontato che l’Inter vincerà lo scudetto. In Champions…”

Le parole dell'ex calciatore, intervistato ai microfoni de Il Giorno

Lunga intervista concessa da Antonio Cabrini, ex calciatore, ai microfoni de Il Giorno. Così il difensore in merito alla corsa Champions nel campionato di Serie A: «A mio parere il Milan, per l'annata eccezionale che ha fatto, l'Atalanta per essersi confermata e poi spero la Juventus. Do per scontato che l'Inter vincerà lo scudetto», le parole dell'ex bianconero.