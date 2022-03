Cabrini: “Scudetto? Napoli-Milan non è decisiva. Il campionato si vince con le piccole”

L'ex difensore della Juve, intervistato da Tmw Radio, ha parlato della lotta al vertice in Serie A

"La Juventus non può proporsi come una delle favorite, se dovesse arrivare in alto sarà colpa di chi perde punti. Il campionato lo possono perdere solo le tre squadre che sono sopra. Spero che Napoli-Milan non venga considerata la partita della stagione, c'è ancora molto da fare per vincere lo scudetto. È una partita importante ma non decisiva. Sicuramente il rientro di Ibra è un elemento in più per per i rossoneri, oltre ad essere un grande atleta è un trascinatore. Il campionato lo si vince non contro la rivale di turno, ma contro le squadre provinciali quelle che pensi sia facile battere".