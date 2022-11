Cabrini: “Scudetto? Può perderlo solo il Napoli, è la squadra più completa”

Le parole dell'ex calciatore: "La Juve non può essere l'anti-Napoli perché ha troppi punti di differenza in classifica"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Cabrini, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto: "La Juve non può essere l'anti-Napoli perché ha troppi punti di differenza in classifica. Questo Scudetto può perderlo solo il Napoli, quella di Spalletti è la squadra più completa oggi".