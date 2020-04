Caceres avvisa l’Inter: “Guai a sottovalutare Godin: è un leader, un campione che saprà…”

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il difensore uruguaiano della Fiorentina Martin Caceres ha parlato dei suoi connazionali in Serie A tra cui i due che militano nell’Inter: “Siamo giocatori che sanno adattarsi molto bene all’estero e in Serie A riusciamo a esaltare le nostre caratteristiche. Bentancur e Vecino stanno facendo molto bene, ma attenzione a sottovalutare Godin: è un leader, un campione che, alla lunga, saprà farsi valere“.

Sulla ripresa: “In questo momento la salute va messa al primo posto. Da parte nostra c’è una voglia pazzesca di tornare in campo, non vediamo l’ora, ma sono le istituzioni a doverci dire quando sarà possibile. Bisogna garantire sicurezza a tutti, a noi che scendiamo in campo ma anche a tutte le persone che nel nostro mondo ci lavorano. Giocare ogni tre giorni? Non sarà facile, specie d’estate. Sono comunque certo che le varie componenti sapranno porre correttivi. Siamo professionisti, dovremo farci trovare pronti“.