Cacia: “Dimarco? Qualità importanti: gli mancano step ma può guadagnarsi Inter e Nazionale”

L’ex attaccante di – tra le altre – Verona e Bologna, Daniele Cacia, ha parlato del calciatore di proprietà dell’Inter e in prestito al Verona, Federico Dimarco, ai microfoni di Radio Sportiva: “Con Federico eravamo compagni di squadra all’Ascoli, ha sempre avuto qualità importanti, deve dimostrare continuità. Ancora gli manca qualche step, ma ha tutte le carte in regola per guadagnarsi il ritorno all’Inter e magari avere qualche possibilità in Nazionale, dove ci sono pochi mancini“.