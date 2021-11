Atalanta, Gasperini: “Mai avuto qualcuno come CR7. Ma quell’anno con Milito…”

Altra vittoria importante per l'Atalanta di Gasperini, che torna a Bergamo con tre punti preziosi da Cagliari grazie al 2-1 a Mazzarri

"Dobbiamo essere soddisfatti della vittoria, ma dobbiamo essere più concreti. Meglio in trasferta che in casa? Casualità: alcune partite in casa non meritavamo di perderle. Per stare nelle zone alte della classifica, bisogna essere concreti e fare punti importanti. Il rigore non dato? Il quarto uomo mi ha detto che il giocatore del Cagliari ha preso prima la palla, ho preso per buono quello. Cristiano Ronaldo? Non ho mai avuto un calciatore come lui, ma un anno ho avuto Milito ed è stato straordinario. Ne ho avuti altri, come Zapata. Mi sarebbe piaciuto allenarlo".